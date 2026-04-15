Fallimento Grs | due imprenditori finiscono ai domiciliari uno è brindisino

Due imprenditori sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento giudiziario legato al fallimento della società Grs srl. Altri due soggetti coinvolti sono stati colpiti da misure che impediscono loro di esercitare attività imprenditoriali. L'inchiesta riguarda le cause e le responsabilità legate alla crisi aziendale, con i provvedimenti adottati dalle autorità giudiziarie in questa fase.

LECCEBRINDISI - Arriva un passaggio decisivo nel secondo capitolo giudiziario sul fallimento della Grs srl: due indagati finiscono ai domiciliari, altri due non potranno svolgere attività d'impresa. Lo ha deciso la giudice del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, accogliendo le richieste.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Fallimento Grs, secondo capitolo giudiziario: due imprenditori finiscono ai domiciliariLECCEBRINDISI - Arriva un passaggio decisivo nel secondo capitolo giudiziario sul fallimento della Grs srl: due indagati finiscono ai domiciliari,... Fallimento Grs, il presunto “dominus” e altri due indagati restano in silenzio davanti alla giudiceLECCE - Silenzio corale davanti alla giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano. Altri aggiornamenti Fallimento Grs, secondo capitolo giudiziario: due imprenditori finiscono ai domiciliariLa gip Mariano accoglie le richieste del pm Prontera nell’ambito dell’inchiesta sul crac della società di Carmiano che gestiva Rsa per anziani. Le accuse sono di bancarotta fraudolenta patrimoniale e ... lecceprima.it Fallimento Grs, il presunto dominus e altri due indagati restano in silenzio davanti alla giudiceLa gip Mariano deciderà nei prossimi giorni sulle misure cautelari richieste dal pm Prontera nell’inchiesta sul crac della società di Carmiano impegnata nella gestione di Rsa per anziani. Oggi, solo u ... lecceprima.it