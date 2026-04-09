Nell’ambito dell’operazione “Jerakarni”, sono state eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni italiane. L’indagine ha messo in luce i legami tra le cosche della ‘ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria e le Preserre vibonesi, evidenziando il ruolo di riferimento per il traffico di armi e droga. Questa operazione rappresenta un passo importante nel quadro delle attività di contrasto alle organizzazioni criminali.

Con l’operazione “Jerakarni”, che ha portato all’esecuzione di 54 misure cautelari in tutta Italia, si aggiunge un ulteriore tassello al quadro dei rapporti e dei ruoli che la ‘ndrangheta e le cosche radicate nei singoli territori hanno, mostrando come agiscono e interagiscono tra di loro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta tra Calabria e Lombardia, nel video la scoperta di armi e drogaSono 54 gli arresti in cinque regioni italiane effettuati questa mattina dagli agenti della polizia di Stato fra le province di Vibo Valentia,...

Da Milano a Vibo Valentia, blitz della polizia contro la ndrangheta. Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle coscheDa Milano fino a Vibo Valentia, la ‘ngrangheta finisce nel mirino della polizia che questa mattina ha eseguito 54 misure cautelari.

Argomenti più discussi: ‘Ndrangheta, le cosche reggine referenti chiave per armi e droga nelle Preserre vibonesi; Il tesoretto da 20 milioni confiscato a imprenditori legati alla ‘Ndrangheta. Tra loro il pentito Pino Liuzzo; 'Ndrangheta, maxi blitz nelle Preserre vibonesi e spuntano i legami con le cosche reggine Molè e Pelle: i nomi; ’Ndrangheta: confisca definitiva di beni per oltre 20 milioni di euro a Reggio Calabria.

Il provvedimento scaturisce dall’operazione “Inter nos” del 2021, al centro l’aggiudicazione di appalti pubblici nel settore delle pulizie e delle sanificazioni e rapporti con la ‘ndrangheta - facebook.com facebook

Blitz contro la 'Ndrangheta in Calabria, Rovigo coinvolta. Operazione della Polizia con la Dda di Catanzaro. x.com