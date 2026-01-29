La Guardia di Finanza ha arrestato sei persone all’alba di oggi a Varese. Gli investigatori hanno smantellato un giro di droga da 150mila euro, con minacce e estorsioni usando armi. Le indagini, condotte tra Lombardia e Piemonte, hanno portato all’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip. Gli arresti sono il risultato di settimane di lavoro sotto copertura e intercettazioni.

Varese, 29 gennaio 2026 – Alle prime ore dell'alba di oggi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Varese su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sei persone. Stando a quanto riferito dalle Fiamme Gialle si tratta di cinque cittadini italiani e un cittadino albanese. I destinatari del provvedimento sono indagati, a vario titolo, per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi e minacce aggravate. Le indagini tra Lombardia e Piemonte. L'indagine, condotta dai finanzieri della Compagnia di Gaggiolo, ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale operante tra Lombardia e Piemonte, con ramificazioni nel Milanese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Varesotto, in particolare tra Arcisate e l'area del Luinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giro di droga da 150mila euro, armi per minacce ed estorsioni: 6 arresti, indagini tra Lombardia e Piemonte

