Giro di droga da 150mila euro armi per minacce ed estorsioni | 6 arresti indagini tra Lombardia e Piemonte

Da ilgiorno.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha arrestato sei persone all’alba di oggi a Varese. Gli investigatori hanno smantellato un giro di droga da 150mila euro, con minacce e estorsioni usando armi. Le indagini, condotte tra Lombardia e Piemonte, hanno portato all’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip. Gli arresti sono il risultato di settimane di lavoro sotto copertura e intercettazioni.

Varese, 29 gennaio 2026 – Alle prime ore dell'alba di oggi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Varese ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Varese su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sei persone. Stando a quanto riferito dalle Fiamme Gialle si tratta di cinque cittadini italiani e un cittadino albanese. I destinatari del provvedimento sono indagati, a vario titolo, per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illecita di armi e minacce aggravate. Le indagini tra Lombardia e Piemonte. L'indagine, condotta dai finanzieri della Compagnia di Gaggiolo, ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale operante tra Lombardia e Piemonte, con ramificazioni nel Milanese, nel Verbano Cusio Ossola e nel Varesotto, in particolare tra Arcisate e l'area del Luinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

giro di droga da 150mila euro armi per minacce ed estorsioni 6 arresti indagini tra lombardia e piemonte

© Ilgiorno.it - Giro di droga da 150mila euro, armi per minacce ed estorsioni: 6 arresti, indagini tra Lombardia e Piemonte

Approfondimenti su Varese Italia

Livorno | Spaccio, rapine ed estorsioni: 9 arresti e 40 kg di droga sequestrati tra minacce ‘Ti sciogliamo nell’acido’ e intimidazioni con colpi di fucile

Un’operazione antimafia a Livorno ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di 40 kg di droga, con un giro d’affari stimato di circa 400 mila euro.

Traffico di droga e armi per un giro d'affari da 3mila euro al giorno: due arresti nel Ravennate

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Varese Italia

Argomenti discussi: Droga. I carabinieri hanno smantellato l’organizzazione con base a Piancamuno, giro d’affari di 400 mila euro al mese.; Spaccio di droga tra boschi e strade secondarie, maxi operazione dei carabinieri: 17 arresti e un giro d’affari di almeno 400 mila euro al mese; Giro di droga a Randazzo, la mafia dietro il traffico di cocaina e crack | I NOMI; Maxi operazione antidroga tra Piemonte e Lombardia, un arresto anche nel Vco.

Pian Camuno, smantellato market della droga da 400mila euro al meseI carabinieri della Compagnia di Breno hanno dato esecuzione a 17 provvedimenti di arresto ritardato e sequestrato 7 chilogrammi di hashish, 700 grammi di cocaina e 84.500 euro in contanti ... giornaledibrescia.it

Spaccio di droga tra boschi e strade secondarie, maxi operazione dei carabinieri: 17 arresti e un giro d’affari di almeno 400 mila euro al meseBRESCIA. Smantellata una vera e propria organizzazione che gestiva un traffico di droga con l'arresto di 17 persone. Questa la maxi operazione portata avanti nelle province di Brescia, Bergamo, Verban ... ildolomiti.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.