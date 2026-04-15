Addio ad Alessandro Montevecchi Prof intellettuale ed ex assessore

Martedì si è spento all’età di 89 anni Alessandro Montevecchi, noto professore e intellettuale. Nella giornata di lunedì, è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Per molti anni ha ricoperto anche il ruolo di assessore, contribuendo alla vita culturale della regione. La sua scomparsa è stata annunciata da familiari e amici, che ne hanno ricordato la figura con affetto.

All’età di 89 anni nella giornata di lunedì, colto da un malore, si è spento Alessandro Montevecchi, figura di primo piano della cultura. Intellettuale, saggista e docente, Montevecchi era nato il 5 marzo 1937 e aveva dedicato l’intera esistenza allo studio, all’insegnamento e al servizio della propria comunità. La sua carriera professionale lo ha visto per decenni impegnato nelle aule scolastiche come professore di storia e filosofia, un ruolo interpretato con una vocazione pedagogica che ha segnato generazioni di studenti faentini. Parallelamente, la sua attività di studioso ha raggiunto vette di assoluto rilievo scientifico, in particolare nell’analisi del pensiero politico del Rinascimento e della figura di Niccolò Machiavelli, temi sui quali ha prodotto pubblicazioni e curatele riconosciute dal mondo accademico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Alessandro Montevecchi. Prof, intellettuale ed ex assessore Faenza piange la scomparsa di Alessandro Montevecchi, il Comune: "La città perde un punto di riferimento"La comunità di Faenza piange la scomparsa di Alessandro Montevecchi, figura di spicco della vita culturale e civile faentina, spentosi ieri, lunedì,... Addio ad Alessandro Scelfo, pioniere dei trasporti in SiciliaABBONATI A DAYITALIANEWS Una vita dedicata all’impresa È morto all’età di 93 anni Alessandro Scelfo, cavaliere del lavoro e storico imprenditore nel...