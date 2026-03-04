Fabrizio Romano celebra il ruolo umanitario dell’Arabia Saudita | polemica sul re del calciomercato tra notizie e propaganda

Fabrizio Romano, noto giornalista specializzato in calciomercato, ha dedicato poco più di due minuti a elogiare il “ruolo globale umanitario” dell’Arabia Saudita. La sua testimonianza ha suscitato polemiche, poiché Romano è riconosciuto come uno dei principali esperti nel settore sportivo. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni pubbliche sul ruolo internazionale del paese.

Due minuti e quattordici secondi per celebrare il "ruolo globale umanitario " dell' Arabia Saudita. Solo che a prestare il volto a quest'ennesima operazione di whitewashing del regime saudita è un giornalista, e non uno qualsiasi: il grande esperto del calciomercato mondiale, Fabrizio Romano. Il post su X riguarda il King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, organizzazione fondata nel 2015 che funge da braccio umanitario del governo di Ryad, una delle tante iniziative messe in piedi dall'Arabia per migliorare la propria reputazione a livello internazionale. Nel video, senza troppi preamboli, Romano elenca le attività realizzate negli ultimi dieci anni, come il Masan project per ripulire lo Yemen dalle mine antiuomo, snocciolando tutta una serie numeri positivi sul KSRelief, e quindi, indirettamente, sull'Arabia Saudita.