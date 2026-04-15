Fabriano | zaino pieno di refurtiva e violazioni ai fogli di via due denunce

A Fabriano, due persone sono state denunciate dopo essere state trovate in possesso di uno zaino contenente refurtiva. Durante controlli di routine, sono state riscontrate anche violazioni alle misure di foglio di via. Le autorità hanno sottolineato l’intensificarsi dei controlli nella zona, con l’obiettivo di prevenire e contrastare comportamenti illeciti. La refurtiva e le violazioni sono state sequestrate, e gli individui sono stati formalmente denunciati.

Fabriano (Ancona), 15 aprile 2026 - Il dispositivo di sicurezza a Fabriano si fa sempre più stringente. Durante lo scorso fine settimana, la polizia di Stato del commissariato locale ha messo in campo una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, operando su precisa disposizione del questore Cesare Capocasa e in piena intesa con il Ppefetto Ordine. L’obiettivo primario dell'operazione è stato quello di garantire una presenza visibile e rassicurante nelle zone nevralgiche della città, monitorando da vicino sia il centro storico, cuore della vita sociale e giovanile, sia le aree commerciali, particolarmente affollate per lo shopping e per la massiccia presenza di attività di ristorazione e intrattenimento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano: zaino pieno di refurtiva e violazioni ai fogli di via, due denunce Leggi anche: Fogli di via e misure cautelari: cinque denunce Cantiere sotto controllo a Griante: tre denunce e stop ai lavori per gravi violazioni sulla sicurezzaNella giornata del 21 gennaio 2026 i carabinieri della stazione di Tremezzina, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno...