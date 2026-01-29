Fogli di via e misure cautelari | cinque denunce

I carabinieri di Fermo hanno messo a segno un’operazione che si conclude con un arresto e cinque denunce. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno identificato diverse persone e applicato misure cautelari e fogli di via, per garantire più sicurezza nel territorio. Nessuno è sfuggito alla visita delle pattuglie, che continuano a monitorare la zona per evitare problemi.

Un arresto e cinque denunce. E' questo il bilancio dell'attività di controllo dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. A Porto San Giorgio, i militari hanno denunciato una donna marocchina di 39 anni, sorpresa in violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di quattro anni. A Pedaso, i carabinieri hanno denunciato un tunisino di 26 anni, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Durante il controllo presso la propria abitazione, eseguito in orario notturno, è risultato assente. Analoga violazione è stata contesta dai carabinieri di Monterubbiano a un tunisino di 28 anni, nel comune di Lapedona, anche lui sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

