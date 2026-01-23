Cantiere sotto controllo a Griante | tre denunce e stop ai lavori per gravi violazioni sulla sicurezza

Il 21 gennaio 2026, i carabinieri di Tremezzina e il Nucleo ispettorato del lavoro di Como hanno sequestrato un cantiere a Griante a causa di gravi violazioni sulla sicurezza. Durante l’ispezione sono state presentate tre denunce e sono stati adottati provvedimenti di sospensione dei lavori, evidenziando l’importanza di rispettare le normative per la tutela dei lavoratori.

Nella giornata del 21 gennaio 2026 i carabinieri della stazione di Tremezzina, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Como, hanno effettuato un controllo ispettivo in un cantiere edile nel comune di Griante. L'attività rientra in un piano disposto dal comando provinciale dei.

