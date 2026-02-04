La Juventus pensa a grandi nomi per rinforzare la squadra. Paolo Rossi ha parlato di possibili arrivi, come Osimhen, che potrebbe portare un salto di qualità. Mentre si fa il nome di Tonali, il club non ha ancora preso decisioni definitive. I tifosi sono in trepidante attesa di novità ufficiali.

Paolo Rossi fa sognare sul mercato della Juve: «Osimhen ti fa fare il salto in più. Tonali? Potrebbe arrivare, ma.». Il video. Paolo Rossi a Primo Tempo sul canale YouTube di , ha fatto il punto sul mercato della Juventus. Di seguito le sue parole. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SUL MERCATO – «Noi dobbiamo capire se il nostro mercato deve andare quello futuro su un giocatore che ti fa la differenza perché un campione o si avvicina a essere un campione o se dobbiamo andare verso giocatori che possono essere funzionali, possono fare benissimo, possono essere molto forti ma non sono dei campioni. Tra Hojbjerg e Locatelli non c’è una grande differenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi fa sognare sul mercato della Juve: «Osimhen ti fa fare il salto in più. Tonali? Potrebbe arrivare, ma…» – VIDEO

Approfondimenti su Juventus Mercato

Recenti aggiornamenti su Sandro Tonali stanno alimentando le speranze dei tifosi della Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Juventus Mercato

Paolo Rossi e la tripletta al Brasile che ci fa ancora sognare 43 anni dopoDomani sono cinque anni dalla morte di Paolo Rossi, scomparso a Siena il 9 dicembre 2020. Ma è impossibile dimenticare la tripletta che l’attaccante rifilò al Brasile nei Mondiali di Spagna del 1982. rainews.it

Paolo Rossi: Destra e sinistra? Una truffa, io sto con gli ultimi. Zalone è bravissimo ma io sono figlio del teatroIn questa intervista a Fanpage.it, Paolo Rossi racconta il suo percorso umano e artistico fuori dagli schemi. La famiglia divisa tra fascisti e comunisti, il rifiuto della dicotomia destra-sinistra e ... fanpage.it

Primo tempo L'analisi con Paolo #Rossi x.com

1979-80 Cesena - Perugia, amichevole, Mariano Riva e Paolo Rossi prima della partita - facebook.com facebook