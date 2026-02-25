Vogliamo arrivare il più lontano possibile dice il tecnico del Newcastle Howe

Eddie Howe ha dichiarato che il Newcastle vuole arrivare il più lontano possibile, dopo aver assicurato un posto negli ottavi di finale della Champions League. La squadra ha dimostrato determinazione e qualità, convincendo gli esperti di calcio. Howe ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare duro nelle prossime sfide. I tifosi attendono con entusiasmo le prossime partite, sperando in un cammino vincente.

2026-02-25 02:27:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Newcastle ha le qualità per avere un impatto reale nella fase a eliminazione diretta della Champions League, ha detto Eddie Howe dopo che i Magpies si sono assicurati un posto negli ottavi. La vittoria per 3-2 al ritorno al St. James’ Park ha completato la demolizione complessiva per 9-3 dei campioni dell’Azerbaigian Qaraba?, confermando il Newcastle come una delle sei squadre di Premier League nel sorteggio di venerdì – quando scopriranno se il Barcellona o il Chelsea li aspetteranno il mese prossimo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Newcastle “dimostra che apparteniamo”, dice Howe dopo il pareggio del PSGDopo il pareggio per 1-1 a Parigi, Eddie Howe ha detto che il Newcastle ha dimostrato di appartenere a quel livello.

Il boss del Newcastle Howe fatica a riassumere la vittoria “classica”.Il Newcastle ha conquistato tre vittorie in rimonta, tutte arrivate al 102° minuto, sotto la guida di Howe.

