Cassano | Milan contro il Como tanta confusione come al solito Inter andata E occhio che …

Antonio Cassano ha commentato il recupero di Serie A tra il Milan e il Como, sottolineando la confusione che regna spesso in queste partite. L’ex attaccante ha osservato che il Milan mostra spesso difficoltà a gestire situazioni delicate, proprio come accaduto contro i lombardi. Cassano ha anche avvertito che l’Inter si sta preparando per la partita di andata e che i rossoneri devono stare attenti. La partita si è giocata in un clima di incertezza e nervosismo, con momenti di confusione sul campo.

Mercoledì sera, a 'San Siro', si è disputato il recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fàbregas: risultato finale, 1-1. Ospiti in vantaggio al 32' con Nico Paz; pareggio dei padroni di casa al 64' con Rafael Leão. Antonio Cassano, ex attaccante - tra le tante squadre - anche del Milan, per 18 mesi, tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, ha commentato la partita nel suo consueto intervento alla trasmissione 'Viva el Fútbol', in onda su 'Twitch'. E, come al solito, è stato tutt'altro che tenero nei confronti del Diavolo.