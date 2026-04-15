Durante un’intervista trasmessa in televisione, l’autore e conduttore radiofonico ha dichiarato di aver raggiunto un notevole successo economico grazie alle sue pubblicazioni. Ha spiegato che i libri pubblicati nel corso della sua carriera gli hanno permesso di accumulare una considerevole ricchezza. La sua affermazione è stata rilasciata durante un’intervista condotta da un giornalista, in cui ha parlato del suo percorso professionale e dei risultati ottenuti.

Fabio Bonetti, in arte Fabio Volo, è stato ospite di Peter Gomez a “La Confessione”. Il conduttore radiofonico e scrittore torna indietro con la memoria a quando lavorava nel panificio di famiglia e quella vita gli stava stretta. “Io non avevo un talento che mi potesse indicare la strada, mi dovevo affidare totalmente al sentire, a un qualcosa di invisibile – spiega – Ho accettato questa sfida di seguire ciò che sentivo e mi è andata bene, ma non avevo intorno a me un contesto sociale in cui potessi vedere negli occhi delle persone una testimonianza che da quel tessuto si potesse uscire. Il mio amico era figlio di un fruttivendolo e faceva il fruttivendolo, io ero figlio del fornaio e facevo quello.🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Fabio Volo: “Con i libri sono diventato milionario”

Fabio Volo shock: “Sono diventato milionario con i miei libri”

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