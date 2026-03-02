Il 9 marzo 2026 Milano ospiterà il World Radio Day, evento ufficiale italiano organizzato da Radio Speaker in occasione della Giornata Mondiale della Radio istituita dall'Unesco. La manifestazione si terrà al Talent Garden Calabiana e vedrà la partecipazione di personaggi come Belen, Gerry Scotti, Linus e Fabio Volo. L’evento è rivolto a tutti gli appassionati di radio e media.

Milano si prepara ad accogliere il World Radio Day 2026, l'evento italiano ufficiale organizzato da Radio Speaker dedicato alla Giornata Mondiale della Radio istituita dall'Unesco, in programma il 9 marzo 2026 al Talent Garden Calabiana. La manifestazione, diventata negli anni il principale momento di incontro per l'intero comparto radiofonico italiano, è stata presentata ufficialmente a Milano, nella sede istituzionale di Palazzo Marino, alla presenza di Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, a conferma del valore culturale e strategico della radio nel panorama dei media contemporanei. Nel corso della presentazione l'Assessore ha dichiarato: "Milano è orgogliosa di ospitare il World Radio Day 2026, un evento che valorizza la radio come strumento culturale, inclusivo e capace di innovarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - World Radio Day 2026 a Milano con Belen, Gerry Scotti, Linus e Fabio Volo

Radio e IA: Milano celebra il World Radio Day tra passato, presente e sfide tecnologiche.Milano si prepara ad ospitare il World Radio Day il 9 marzo, una giornata dedicata alla celebrazione della radio e alle sfide poste dall'intelligenza...

World Radio Day 2026, la radio compie 80 anni: dalla scoperta di Marconi allo streaming, ecco quali sono le sfide di oggiOggi 13 febbraio 2026 si celebra la Giornata Mondiale della Radio, una ricorrenza che quest’anno assume un significato particolare: mentre il mezzo...

