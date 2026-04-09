Dopo la fine del matrimonio con l’islandese Jóhanna Hauksdóttir, madre delle sue due figlie, Sebastian e Gabriel, Fabio Volo avrebbe iniziato una nuova relazione. Jóhanna Hauksdóttir, con cui ha condiviso molti anni di vita, è madre dei figli nati nel 2013 e nel 2015. Recentemente, si parla di una misteriosa nuova compagna di Volo, identificata come Michelle Rivera.

Fabio Volo dopo la fine del matrimonio con l’islandese Jóhanna Hauksdóttir con cui ha avuto due figli Sebastian nel 2013 e Gabriel nel 2015, avrebbe trovato un nuovo amore. Pare che Fabio Volo e scrittore sia impegnato in una nuova relazione con Michelle Rivera. Di lei, al momento, si sa pochissimo: non è un volto noto della tv, non è un’influencer e non risultano suoi profili social particolarmente esposti. I due avrebbero trascorso una vacanza insieme a Ibiza l’estate insieme nel 2024 e sarebbero stati visti più volte insieme. Una frequentazione che, dunque, andrebbe avanti da qualche mese ma con molta discrezione. La rottura di Fabio Volo con l’ex moglie Jóhanna Hauksdóttir. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex moglie e la misteriosa nuova compagna di Fabio Volo, Jóhanna Hauksdóttir (mamma delle sue figlie) e Michelle Rivera

Chi sono l’ex moglie e la compagna di Federico Quaranta, la famosa Simona Branchetti e la misteriosa GiorgiaDal 2008 al 2012 Federico Quaranta è stato sposato con la giornalista Simona Branchetti, conduttrice di Morning News, programma su Canale5.

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Spudoratezza e malinconia, Fabio Volo è il simbolo di una generazione: le follie con le Iene, scrittore - 9 milioni di copie vendute, amato o criticatissimo - attore, conduttore. «La cosa più bella è sempre l’appuntamento su Radio DeeJay, amo la radio». Ha app - facebook.com facebook

Fabio Volo: “Per tornare in tv ho voluto una torre. Mi innamoro per soffrire” x.com