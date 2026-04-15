Fabio Ascione ucciso a Ponticelli | il cugino avrebbe passato la pistola al presunto killer

Nella zona di Ponticelli, un giovane è stato ucciso e le indagini dei carabinieri hanno portato alla luce alcuni dettagli riguardanti l’episodio. Dai filmati di sorveglianza analizzati dagli investigatori, risulta che il cugino della vittima avrebbe consegnato l’arma utilizzata dal presunto aggressore. Per ora, non ci sono ulteriori informazioni su eventuali altre persone coinvolte o sui motivi del fatto.

Secondo le indagini dei carabinieri, che hanno analizzato i video di sorveglianza del luogo dell'omicidio, sarebbe stato il cugino di Fabio Ascione a passare la pistola con la quale Francesco Pio Autiero avrebbe ucciso il 20enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Fabio Ascione, arrestato il presunto killer: è un 23enne di PonticelliUna pistola mostrata agli amici come trofeo, poi l’inseguimento e gli spari nel cuore di Ponticelli. Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.