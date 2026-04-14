Un giovane di 23 anni di Ponticelli è stato arrestato con l'accusa di essere il presunto autore di un omicidio. Secondo le fonti, l’uomo avrebbe mostrato a degli amici una pistola come trofeo, prima di scappare e fare fuoco in un’area centrale della città. Le forze dell’ordine sono intervenute durante l'inseguimento, che si è concluso con l’arresto del sospettato. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli della vicenda.

Una pistola mostrata agli amici come trofeo, poi l’inseguimento e gli spari nel cuore di Ponticelli. È bastato pochi minuti perché una folle escalation di violenza si trasformasse in tragedia dove a perdere la vita è stato Fabio Ascione, colpito da un proiettile vagante mentre tornava a casa, completamente estraneo alla sparatoria. Come anticipa Il Mattino, in carcere è finito un giovane di 23 anni, Francesco Pio Autiero, accusato di omicidio. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto, che sembrerebbe maturata in un contesto di tensioni tra gruppi criminali locali. Secondo quanto emerso, il 23enne avrebbe mostrato poco prima una pistola agli amici, nascondendola sotto la cintura dei pantaloni.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Fabio Ascione, arrestato il presunto killer: è un 23enne di Ponticelli

Fabio Ascione, in cella il presunto killer: è un 23enne che abita a Ponticelli. «Colpo partito per errore mentre si vantava del conflitto a fuoco con quelli di Volla»Prima di salire sullo scooter, ha mostrato la pistola agli amici, quella che aveva stretta sotto la cinta dei pantaloni.

Ponticelli. Fabio Ascione ucciso per errore: “Il killer sarebbe un minorenne”Un nome cerchiato in rosso sul taccuino degli inquirenti, pochi elementi ma una pista investigativa che inizia a prendere forma.

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Domani i funerali pubblici di Fabio Ascione - Via libera dalla Questura di Napoli per le esequie del ragazzo ucciso a Ponticelli, probabilmente in seguito a uno scambio di persona @TgrRai x.com