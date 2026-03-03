Sma Campania il tormentato bando per nominare il direttore amministrativo della società regionale
Dopo più di tre mesi di attese e cambi di rotta, Sma Campania ha completato la selezione del nuovo direttore amministrativo. In questo periodo, sono state annullate due procedure di selezione e si è dovuto riscrivere completamente il bando. Alla fine, si attende la conferma della nomina definitiva di chi ricoprirà questa posizione nella società regionale.
