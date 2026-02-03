Riqualificazione del patrimonio Erp per rispondere al fabbisogno abitativo al via il percorso

La Regione apre un nuovo bando per rimettere a nuovo gli alloggi pubblici sfitti. Lo scopo è consegnarli rapidamente a lavoratori e lavoratrici a basso e medio reddito, che ne hanno bisogno. La strategia punta a riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica per rispondere alla domanda abitativa. È un passo concreto per mettere a disposizione più case in tempi rapidi, con risorse che saranno indirizzate direttamente a questo obiettivo.

«Riassegnare rapidamente gli alloggi pubblici, attualmente sfitti perché bisognosi di interventi di ristrutturazione, a lavoratrici e lavoratori a reddito medio-basso: questo è il primo obiettivo della Regione che, con questo bando, avrà uno strumento utile a orientare le risorse regionali, che.

