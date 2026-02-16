Test Bahrain F1 | tutte le mescole Pirelli 2026 a disposizione dei team

Il secondo e ultimo test pre-stagionale di Formula 1 si svolge dal 18 al 20 febbraio a Sakhir, e in questa occasione i team avranno a disposizione tutte le mescole Pirelli per il 2026. La decisione permette ai team di valutare le nuove mescole in condizioni diverse, con molte squadre che si concentrano sulla preparazione per la stagione. I piloti utilizzeranno le gomme di tutte le mescole Pirelli per testare le prestazioni e la durata.

Il paddock della Formula 1 guarda al secondo e ultimo test pre-stagionale, in programma dal 18 al 20 febbraio sul circuito di Sakhir. L'evento rappresenta l'ultima opportunità per valutare lo sviluppo delle monoposto prima dell'inizio del Mondiale 2026, con particolare attenzione alle configurazioni delle gomme e alle strategie di set disponibili per i team. pirelli porterà in Bahrain l'intera gamma di mescole da asciutto, comprendente cinque tipologie diverse. Le tre categorie più dure utilizzate nei test precedenti, C1, C2 e C3, sono già state impiegate durante lo Shakedown di Barcellona e nel primo turno di prove a Sakhir.