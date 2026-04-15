F1 Piastri svela il segreto | la mente batte la tecnica in pista

Durante un incontro pubblico organizzato da Quad Lock, il pilota della McLaren ha spiegato come la gestione mentale sia stata determinante per la sua performance nel campionato del 2025. In particolare, ha sottolineato che la concentrazione e il controllo delle emozioni sono stati più importanti della tecnica in pista. La rivelazione è avvenuta durante una sessione di domande e risposte con i tifosi.

Durante una sessione di domande e risposte con il pubblico organizzata da Quad Lock, il pilota della McLaren Oscar Piastri ha rivelato come la gestione della sfera mentale sia stata il pilastro fondamentale per affrontare la battaglia per il titolo mondiale nel corso del 2025. L’australiano ha sottolineato come l’equilibrio psicologico possa risultare persino più determinante rispetto alla preparazione atletica tradizionale nel contesto di un campionato di altissimo livello. Il margine infinitesimale tra la perfezione tecnica e la prestazione umana. Nel mondo della Formula 1, dove i margini di miglioramento si misurano in frazioni di secondo quasi impercettibili, la capacità di mantenere la concentrazione è un fattore tecnico tanto quanto l’aerodinamica o l’efficienza del motore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - F1, Piastri svela il segreto: la mente batte la tecnica in pista Notizie correlate Rakow: la mente batte la tecnica per vincere in EuropaLa sfida imminente contro il Rakow richiede un cambio di approccio mentale, come sottolineato da Parisi. Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: inizia la prima giornata! Subito in pista Hamilton, Piastri e Verstappen Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: F1 | Piastri: Nessun problema con Webber; Può andarsene subito: la clausola che distrugge la Red Bull e scatena l'inferno nel mercato F1 2027; F1, Schumacher svela la verità sui team order Ferrari: Hamilton lo ha imposto; F1 | Piastri vuole copiare… Ferrari: i segreti nascosti della SF-26 per battere la Mercedes. David Coulthard svela perché Martin Brundle è stato il manager ideale nella sua carriera F1.Grazie alla sua associazione con Martin Brundle, David Coulthard ha potuto concentrarsi sullo sport che ama e raggiungere ottimi risultati. Per i piloti attuali, comprendere l’importanza di avere un ... napolipiu.com Piastri e l’ingombrante manager Webber: È ancora molto coinvolto, ma ora sono più espertoIl pilota della McLaren, Oscar Piastri, racconta come si è evoluto nel 2026 il suo rapporto professionale con il manager Mark Webber ... formulapassion.it Il corto che svela le origini di #Schumacher: il debutto in Jordan nel 1991 e l’incontro con Senna. La produzione di Grey Universe offre un ritratto intimo del Barone Rosso, puntando a diventare un #film grazie a un cast guidato da Jivko Sirakov #f1 #formula1 #f - facebook.com facebook