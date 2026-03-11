Rakow | la mente batte la tecnica per vincere in Europa

Il Rakow si prepara alla prossima partita in Europa, affrontando una sfida che richiede un diverso approccio mentale, secondo quanto affermato da Parisi. La squadra avversaria rappresenta un banco di prova importante, e le parole del tecnico evidenziano come il focus sia sulla mentalità più che sulla tecnica. La partita si avvicina e l’obiettivo è affrontarla con la giusta determinazione.

La sfida imminente contro il Rakow richiede un cambio di approccio mentale, come sottolineato da Parisi. L'allenatore ha evidenziato la necessità di una preparazione psicologica solida per affrontare l'avversario con la giusta determinazione. Questa dichiarazione arriva in un momento cruciale della stagione, dove ogni partita conta per le sorti delle competizioni europee. La mentalità diventa quindi il fattore discriminante tra successo e fallimento sul campo. L'Approccio Psicologico Come Fattore Decisivo. Parisi ha messo in luce come lo stato d'animo del gruppo sia determinante per superare le difficoltà tecniche. Non si tratta solo di tattica, ma di come i giocatori vivono la pressione della gara contro il Rakow.