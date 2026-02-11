LIVE F1 Test Sakhir 2026 in DIRETTA | inizia la prima giornata! Subito in pista Hamilton Piastri e Verstappen

Questa mattina i piloti sono già scesi in pista a Sakhir per la prima giornata di test in vista della stagione 2026. Hamilton, Piastri e Verstappen sono i primi a scendere dalle vetture, pronti a mettere chilometri e dati sulle nuove monoposto. La giornata promette battaglie e novità, mentre gli appassionati seguono aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA IL DAY-1 DEI TEST DI SAKHIR!! 07.58 Pochi istanti e si incomincia! Cresce l'attesa a Sakhir! All set for our first day of #F1Testing pic.twitter.comxbsrObG1DS — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) February 11, 2026 07.55 Le condizioni meteo a Sakhir sono ovviamente ideali per tre giorni di lavoro in pista. Le prime sessioni blindatissime di Barcellona hanno fatto intravedere le prime cose ma, ovviamente, per avere un quadro più chiaro sulle vetture della nuova era tecnica, ci dovremo affidare ai due test di Sakhir. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: inizia la prima giornata! Subito in pista Hamilton, Piastri e Verstappen

