Elkann | Ferrari correre vuol dire imparare a progredire Torneremo più forti di prima

Durante l’assemblea degli azionisti tenutasi ad Amsterdam, il presidente della casa automobilistica ha affermato che il team di Formula 1 continuerà a lavorare per migliorare, sottolineando che tornare più forti di prima è l’obiettivo. Ha anche commentato che il concetto di corsa implica un processo di apprendimento e crescita costante. La discussione si è concentrata sulle strategie future e sulla volontà di consolidare la posizione nel campionato.

Il presidente della Ferrari John Elkann ha parlato all'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. Per quanto riguarda la stagione di Formula 1, Elkann ha rilanciato le ambizioni e la volontà di tornare competitivi: "In Ferrari sappiamo che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 abbiamo iniziato un nuovo campionato con nuovi regolamenti. Lo affrontiamo con unità e determinazione, concentrati sul lavoro necessario per tornare più forti di prima". Anche se lontano dalla Formula 1, il 2025 è stato comunque un anno di soddisfazioni: "La nostra anima sportiva continua a crescere: il 2025 è stata una stagione memorabile nelle gare endurance.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Elkann: "Ferrari, correre vuol dire imparare a progredire. Torneremo più forti di prima" Notizie correlate Leggi anche: Parla la proprietaria del Sannazaro e attrice di Upas: “Torneremo più forti di prima” Leggi anche: Più schiuma vuol dire capelli più puliti? È davvero necessario fare il secondo shampoo? Ecco cosa dicono gli esperti. Contenuti utili per approfondire All’assemblea degli azionisti ad Amsterdam il presidente del Ferrari ha indicato la strada per il rilancio in Formula 1 con i nuovi regolamentiAll’assemblea degli azionisti ad Amsterdam il presidente del Ferrari ha indicato la strada per il rilancio in Formula 1 con i nuovi regolamenti ... gazzetta.it Elkann, in F1 Ferrari concentrata al massimo per tornare più forte di primaFerrari sa che correre significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 ci apprestiamo ad affrontare un nuovo campionato con nuovi regolamenti. (A ... ansa.it