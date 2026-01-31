John Elkann vende la Stampa e c’è solo più una pagina di pubblicità sul quotidiano giornalisti feriti e indignati

La Stampa sta per cambiare padrone. John Elkann ha deciso di vendere il quotidiano torinese e, al momento, il giornale mostra solo una pagina di pubblicità. I giornalisti sono arrabbiati e si sentono feriti da questa decisione, che considerano un colpo duro per il loro lavoro e per il futuro del giornale. La redazione protesta pubblicamente, chiedendo attenzione e rispetto.

