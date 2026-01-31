John Elkann vende la Stampa e c’è solo più una pagina di pubblicità sul quotidiano giornalisti feriti e indignati
La Stampa sta per cambiare padrone. John Elkann ha deciso di vendere il quotidiano torinese e, al momento, il giornale mostra solo una pagina di pubblicità. I giornalisti sono arrabbiati e si sentono feriti da questa decisione, che considerano un colpo duro per il loro lavoro e per il futuro del giornale. La redazione protesta pubblicamente, chiedendo attenzione e rispetto.
“Siamo feriti e indignati profondamente”. Il comitato del quotidiano torinese La Stampa, in un comunicato diffuso oggi, 31 gennaio 2026, reagisce così alla scarsissima presenza di pubblicità sul giornale che l’editore John Elkann vuole vendere al più presto.Una sola.🔗 Leggi su Torinotoday.it
John Elkann vende La Stampa, adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato: “Non firmiamo cambiali in bianco”
Recentemente, John Elkann ha annunciato la vendita de La Stampa, portando i giornalisti a rivolgersi a un avvocato per tutelare i propri diritti.
John Elkann vende La Stampa, i giornalisti vivono un Natale angosciato: “La nostra richiesta è rimasta lettera morta”
Argomenti discussi: John Elkann vende La Stampa, adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato: Non firmiamo cambiali in bianco; Il crepuscolo dell’editoria: se Elkann vende GEDI dopo lo smantellamento dell’impero; Repubblica, inchiesta del Cdr su Kyriakou: numeri ed esperienze non rassicuranti; I dubbi dei giornalisti di Repubblica che chiedono trasparenza ad Antenna.
John Elkann vende La Stampa, adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato: Non firmiamo cambiali in biancoChiediamo che siano date garanzie scritte sul fatto che qualsiasi nuova proprietà non proceda ad alcuna cassa integrazione, rispetti tutti gli accordi aziendali in essere e non chiuda nessuna redazio ... torinotoday.it
Elkann vende, ma i nuovi proprietari saranno italiani: il gruppo che rileverà tuttoIl mondo automobilistico sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti e lo sa molto bene anche la famiglia Agnelli, da sempre un punto di riferimento nel settore, non solo in Italia. La rivoluzione ... reportmotori.it
