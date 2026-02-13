F1 Kimi Antonelli primeggia nel day-3 dei Test in Bahrain Doppietta Mercedes tanti giri per Ferrari e McLaren

Andrea Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo nell’ultimo giorno dei test in Bahrain, dimostrando un passo deciso con la sua monoposto. La giornata si è conclusa con una doppietta Mercedes e molte prove per Ferrari e McLaren, che hanno accumulato numerosi giri. Antonelli, 18 anni, ha percorso più di cento giri, confermando la sua crescita tra i piloti emergenti.

Va in archivio con il miglior tempo di Andrea Kimi Antonelli la terza e ultima giornata della prima settimana di Test ufficiali pre-stagionali della Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026. Dopo aver girato pochissimo tra mercoledì e giovedì, il diciannovenne bolognese ha potuto finalmente accumulare tanti chilometri al volante della W17 completando una simulazione di gara e realizzando un time-attack di alto profilo. Antonelli ha fermato il cronometro in 1'33?669, firmando la miglior prestazione assoluta di questa prima finestra di test sulla pista di Sakhir e dando seguito all'ottimo lavoro svolto stamattina dal compagno di squadra George Russell.