A gennaio 2026, le esportazioni di mobili italiani sono diminuite del 13,1%, portando il valore totale delle vendite all’estero a circa 700 milioni di euro. La contrazione riguarda principalmente le esportazioni verso gli Stati Uniti e la Cina, che hanno registrato forti cali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato segnala un rallentamento nel settore, con un calo consistente rispetto ai mesi precedenti.

Le esportazioni mondiali di mobili prodotti in Italia hanno subito un brusco arresto a gennaio 2026, con un calo del 13,1% che ha portato il valore delle vendite all’estero a circa 700 milioni di euro. Questo segnale negativo si inserisce in un contesto di forte instabilità dei mercati globali, dove la domanda internazionale mostra una fragilità diffusa che colpisce duramente sia l’area europea sia i paesi extra UE. I numeri elaborati dal Centro Studi di FederlegnoArredo su dati Istat delineano un di flessione generalizzata. Il mercato europeo ha registrato una contrazione del 9%, mentre nei paesi fuori dall’Unione Europea il ribasso è stato ancora più marcato, toccando il -17,4%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Export mobili: crollo del 13% a gennaio, USA e Cina in picchiata

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