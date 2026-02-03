Export Basso Lazio ecco la Zona franca doganale

La regione del Lazio apre una nuova opportunità per le aziende di Latina e Frosinone. È stata istituita la Zona franca doganale, che permette alle imprese di sospendere i dazi all’importazione, l’Iva e altre misure di politica commerciale. L’obiettivo è aiutare le imprese a diventare più competitive sui mercati, riducendo i costi e facilitando gli scambi. Ora le aziende di queste province potranno approfittare di questa misura per crescere e rafforzarsi.

Sviluppare la competitività delle imprese delle province di Latina e Frosinone, consentendo in particolare la sospensione dei dazi all'importazione e dell'Iva e della altre misure di politica commerciale. È la Zona franca doganale del Basso Lazio, presentata oggi a Latina in Camera di commercio.

