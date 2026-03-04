Export +11% | il legno italiano sfida la Cina e i dazi

Nel 2025 il settore delle finiture per l’edilizia in Italia ha visto un aumento dell’export dell’11%, con un fatturato che supera i 4,3 miliardi di euro. La crescita riguarda in particolare il mercato del legno, che si confronta con la concorrenza cinese e le tariffe doganali. Questo risultato evidenzia un rafforzamento della posizione del settore nel panorama internazionale.

Il settore delle finiture per l’edilizia italiano registra una crescita dell’export del 11% nel 2025, raggiungendo un fatturato complessivo superiore ai 4,3 miliardi di euro. Nonostante questi dati positivi, le imprese affrontano la pressione della concorrenza asiatica, in particolare cinese, che continua a pesare sul mercato nonostante l’introduzione di dazi antidumping fino al 62,4%. L’assemblea di Edilegno-FederlegnoArredo ha evidenziato come i produttori cinesi assorbano gran parte di queste imposte, mantenendo i prezzi finali stabili e rendendo difficile competere con prodotti esteri. La situazione si complica ulteriormente a causa del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che minaccia le rotte commerciali nel Golfo Persico, area cruciale per le esportazioni italiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

