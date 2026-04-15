Ex Salesiani il Tar annulla vincolo storico Il Comune può scegliere per la vendita o il recupero
Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce ha deciso di annullare il vincolo storico sull’ex Villaggio del Fanciullo di Gallipoli, consentendo al Comune di decidere tra vendita o recupero dell’area. La sentenza arriva in seguito al ricorso presentato dal Comune contro il decreto del ministero che aveva imposto il vincolo. La decisione apre la strada a una nuova fase nella gestione dell’immobile, che in passato era stato legato agli ex salesiani.
GALLIPOLI – Torna in ballo il futuro dell’ex Villaggio del Fanciullo di lungomare Galilei a Gallipoli dopo la pubblicazione della sentenza dei giudici della prima sezione del Tar di Lecce che, accogliendo il ricorso presentato dal Comune, hanno sostanzialmente annullato il decreto del ministero e.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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