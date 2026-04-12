Ex poliziotta viveva con il cadavere della madre in casa da due anni | denunciata

Una donna di 84 anni è stata trovata morta da almeno due anni nella sua abitazione a Muggia, Trieste. I carabinieri sono intervenuti ieri dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno scoperto il corpo mummificato della madre, con cui la donna viveva. L’ex poliziotta, coinvolta nel ritrovamento, è stata denunciata. La casa era stata occupata dalla donna per un lungo periodo senza che nessuno si fosse accorto della sua condizione.

Viveva in casa con il cadavere della madre da almeno due anni. Il corpo ormai mummificato dell’anziana, una donna di 84 anni, è stato trovato ieri dai carabinieri, intervenuti in un’abitazione a Muggia (Trieste). Le spoglie sono state trovate nella camera da letto, coperte da un impermeabile e un cumulo di vestiti. Lo riporta Il Piccolo. La figlia dell’anziana, una 57enne, ex poliziotta, è stata portata in caserma e denunciata per occultamento di cadavere. Sono quindi state avviate indagini, coordinate dalla Procura di Trieste. Sul posto il medico legale e il pm Andrea La Ganga. Per risalire alla data della morte dell’84enne saranno disposti, riferisce il quotidiano, sia l’autopsia che il test tossicologico.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ex poliziotta viveva con il cadavere della madre in casa da due anni: denunciata Leggi anche: Trieste, viveva in casa con il cadavere della madre morta da due anni: denunciata ex poliziotta Muggia: viveva da due anni con il cadavere della madre in casa nascosto sotto i vestitiA scoprirlo sono stati i carabinieri, quando sono entrati nella casa al civico 24 di viale XX aprile, a Muggia.