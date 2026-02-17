Jey Uso ha dichiarato di non aver mai creduto di essere un campione mondiale e di sentirsi ancora in grado di offrire molto sul ring. La sua affermazione arriva dopo una scena di “WWE Unreal” in cui Triple H gli diceva che la WWE avrebbe puntato tutto su di lui, prevedendo una vittoria alla Royal Rumble del 2025 e un posto in primo piano a WrestleMania. In quell’occasione, Triple H gli spiegava che la compagnia vedeva in lui un potenziale grande come mai prima.

Una delle scene più memorabili della prima stagione di “WWE Unreal” è quando Triple H informa Jey Uso che la compagnia è pronta a mettergli “un razzo” addosso, annunciandogli che vincerà la Royal Rumble del 2025 e parteciperà al main event di WrestleMania. Triple H avrebbe messo in atto il suo piano per elevare Uso facendogli vincere la Rumble e il World Heavyweight Title allo “Show of the Immortals”, ma secondo Jey a “What Do You Wanna Talk About? With Cody Rhodes”, non aveva la sensazione che “The Game” gli avesse davvero consegnato le redini del titolo. “Ho ancora la sensazione che non l’abbia mai fatto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Jey Uso: “Nella mia mente non sono mai stato campione mondiale. Ho ancora qualcosa da dare”

