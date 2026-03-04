Quasi 2 milioni per la manutenzione delle strade provinciali dell’area ovest pubblicato il bando

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato un bando di gara per un investimento di quasi 2 milioni di euro destinato alla manutenzione delle strade provinciali nell’area ovest. L’intervento riguarda diverse arterie della rete provinciale e mira a migliorare le condizioni della viabilità. Le risorse sono state allocate specificamente per interventi di manutenzione straordinaria su queste strade.

Intervento sulla viabilità dell’area occidentale con fondi statali destinati ai Liberi consorzi. Lavori previsti su decine di arterie tra Agrigento, Sciacca, Ribera, Menfi e Sambuca Nuove risorse per migliorare le condizioni della viabilità provinciale. Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha pubblicato un nuovo bando di gara per la manutenzione straordinaria del comparto stradale ovest, un intervento destinato a interessare numerose arterie della rete provinciale. L’importo complessivo a base d’asta è di 1 milione 961 mila 200 euro, oltre Iva, comprensivo di 58 mila 836 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La procedura di gara si svolgerà in modalità interamente telematica con inversione procedimentale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Strade provinciali, pubblicato il bando per la manutenzione nella zona ovestSi tratta di interventi già programmati dallo staff tecnico dell'ex Provincia e interamente finanziati con fondi di bilancio dell’ente.

Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, pubblicato il bando per la zona estSono previsti nuovi interventi sulla rete viaria di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento.

