Furti violenze e crolli a Salerno attacco del M5S | E' il fallimento del Sistema De Luca

A Salerno aumentano furti, violenze e crolli. Il Movimento Cinque Stelle critica duramente l’amministrazione comunale uscente di centrosinistra e il cosiddetto Sistema De Luca, accusandoli di aver fallito nel garantire sicurezza e ordine nella città. La tensione cresce mentre i cittadini si chiedono cosa si possa fare per fermare questa escalation.

Il Movimento Cinque Stelle di Salerno lancia un duro attacco all'amministrazione comunale uscente di centrosinistra e a quello che definisce il Sistema De Luca. "Di fronte a furti, violenze, risse e collassi infrastrutturali la nostra città è stanca e preoccupata. Ancora un grave episodio di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La procura di Salerno ha chiesto due anni di reclusione per Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico in Campania.

A Salerno, la situazione politica si intensifica, con il Movimento 5 Stelle esercitando pressione su PD e alleati in merito all'asse anti-De Luca.

