Furti violenze e crolli a Salerno attacco del M5S | E' il fallimento del Sistema De Luca
A Salerno aumentano furti, violenze e crolli. Il Movimento Cinque Stelle critica duramente l’amministrazione comunale uscente di centrosinistra e il cosiddetto Sistema De Luca, accusandoli di aver fallito nel garantire sicurezza e ordine nella città. La tensione cresce mentre i cittadini si chiedono cosa si possa fare per fermare questa escalation.
Il Movimento Cinque Stelle di Salerno lancia un duro attacco all'amministrazione comunale uscente di centrosinistra e a quello che definisce il Sistema De Luca. "Di fronte a furti, violenze, risse e collassi infrastrutturali la nostra città è stanca e preoccupata. Ancora un grave episodio di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondimenti su Salerno Furti
Fallimento Ifil, la procura di Salerno chiede due anni di reclusione per Piero De Luca
La procura di Salerno ha chiesto due anni di reclusione per Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico in Campania.
Salerno, la tentazione dell'asse anti-De Luca: pressing di M5S su PD e alleati
A Salerno, la situazione politica si intensifica, con il Movimento 5 Stelle esercitando pressione su PD e alleati in merito all'asse anti-De Luca.
Ultime notizie su Salerno Furti
Argomenti discussi: Fabbricanti pericolanti, aumento dei furti auto e risse: il Comitato Gioeni in Prefettura - AgrigentoNotizie; Il crollo del sistema e l'isolamento della Serbia; Rassegna stampa del 1°febbraio 2026 a cura di Ernesto Pappalardo - Salernonotizie.it.
Furti, violenze e crolli a Salerno, attacco del M5S: E' il fallimento del Sistema De LucaIl Movimento Cinque Stelle di Salerno lancia un duro attacco all'amministrazione comunale uscente di centrosinistra e a quello che definisce il Sistema De Luca. Di fronte a furti, violenze, risse e c ... salernotoday.it
Topi, cornicioni crollati e furti: l'agonia delle scuole. «Almeno 80 istituti necessitano di interventi urgenti»Paura e preoccupazione mercoledì mattina al liceo scientifico Cavour. Nello storico istituto a due passi dal Colosseo, una porzione di cornicione nei pressi del campo da basket ... leggo.it
Fuori dal coro. . I luoghi dell'integrazione diventati veri e propri ghetti: siamo in Olanda dove alcune aree erano state destinate ad accogliere per integrare ma solo 18 mesi dopo sono state denunciate ben 20 violenze sessuali, oltre a risse e furti. @krilly_cris a facebook
Otto stranieri su dieci tornano a delinquere. I dati dell’Anticrimine parlano chiaro: chi esce dai CPR senza convalida giudiziaria spesso riprende subito violenze, spaccio e furti. Non possiamo permetterci che la procedura prevalga sulla sicurezza dei cittadini. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.