Ex Casa del Combattente occupata dai politici chiedo chiarezza! | Forte M5S contro il sistema De Luca

Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle, ha espresso critiche nei confronti della gestione del patrimonio pubblico, rivolgendo accuse dirette a quello che definisce il “sistema De Luca”. Forte ha anche richiesto chiarimenti riguardo all’occupazione dell’ex Casa del Combattente, coinvolgendo il tema in una discussione più ampia sulla trasparenza e le modalità di utilizzo degli spazi pubblici.

Affondo sul tema della gestione del patrimonio pubblico e un’accusa politica diretta al cosiddetto “sistema De Luca” arriva da Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ex Casa del Combattente “occupata” dai politici: Forte (M5S) attacca il “sistema De Luca”Tempo di lettura: 3 minutiUn affondo sul tema della gestione del patrimonio pubblico e un’accusa politica diretta al cosiddetto “sistema De Luca”... Furti, violenze e crolli a Salerno, attacco del M5S: "E' il fallimento del Sistema De Luca"Il Movimento Cinque Stelle di Salerno lancia un duro attacco all'amministrazione comunale uscente di centrosinistra e a quello che definisce il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Fondazione Menna: la difesa d’ufficio di lady Napoli; Finalmente l’illuminazione in via Silvio Pellico; Se quell'uomo era lì è sicuramente un combattente. Solo a loro è concesso; Fondazione Menna, comitato elettorale di Fiorito. Casa del Combattente poco utilizzata. Sia venduta a beneficio del paeseMettere in vendita la Casa del Combattente, per fare cassa a favore della comunità. È questa la proposta – provocazione (in questo edificio si riuniscono periodicamente componenti dell’Anpi locale) ... ilrestodelcarlino.it Esiste un luogo, la ex Casa del Combattente, che sulla carta appartiene al Comune ed è gestito dalla Fondazione Menna, ma che nella realtà dei fatti è diventato il presidio personale, il quartier generale e ora persino il set cinematografico di un candidato al c - facebook.com facebook