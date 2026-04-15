Ex avvocato radiato in carcere | truffa da 130mila euro sulle aste

Un ex avvocato civilista di 40 anni è stato condotto nel carcere di Brescia per scontare una condanna definitiva di due anni e due mesi. La vicenda riguarda una truffa da circa 130 mila euro legata a procedure di aste giudiziarie. L’uomo, precedentemente radiato dall’albo professionale, era stato coinvolto in un caso che ha portato alla sua condanna definitiva.

L’ex avvocato civilista di 40 anni, Luca Metelli, è stato trasferito nel carcere di Brescia per scontare una condanna definitiva di 2 anni e 2 mesi. La decisione del tribunale di negare l’affidamento ai servizi sociali arriva dopo una serie di procedimenti giudiziari che hanno coinvolto l’uomo, già radiato dall’Ordine professionale nel corso del 2024. Un percorso giudiziario tra condanne passate e nuove accuse. Il caso di Metelli si configura come un lungo iter legale caratterizzato da recidiva nelle condotte illecite. Lo scorso anno, infatti, la Corte d’Appello aveva già stabilito una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione a carico dell’ex legale per i reati di falso e truffa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ex avvocato radiato in carcere: truffa da 130mila euro sulle aste Notizie correlate Leggi anche: Pizzo sul risarcimento da 130mila euro alla macellaia, l'intervento del clan con la mediazione di un avvocato Condannato due volte, poi un'altra truffa: in carcere l'avvocato Luca MetelliGià radiato dall'Ordine professionale nel 2024, condannato in appello a 2 anni e 4 mesi di reclusione lo scorso anno, di nuovo nel mirino della... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Avvocato radiato dopo truffe a clienti: ora è in carcere; La nuova vita dell'ex avvocato di Sempio: via la toga, si candida a sindaco di Vigevano; Presunte truffe ai clienti, ex avvocato bresciano finisce in carcere; Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo provocazioni choc | Più sesso meno tasse | riaprirò le case chiuse. Avvocato radiato dopo truffe a clienti: ora è in carcereLuca Metelli, 40enne ex civilista bresciano, deve scontare una condanna definitiva sotto i tre anni ... giornaledibrescia.it Presunte truffe ai clienti, ex avvocato bresciano finisce in carcereIl 40enne Luca Metelli arrestato dopo il diniego ai domiciliari. Nuove indagini su presunte truffe legate ad aste immobiliari. quibrescia.it Avvocato radiato dopo truffe a clienti: ora è in carcere x.com “Facciamo che l’altro non lo molla” Tutti gli episodi di #AvvocatoLigas sono disponibili in esclusiva su Sky e on demand. - facebook.com facebook