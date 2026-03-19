progetto rigenerazione urbana

Un progetto di rigenerazione urbana sta portando a una trasformazione degli spazi cittadini, coinvolgendo attivamente le comunità locali e stimolando nuove attività economiche. Si tratta di un intervento che mira a valorizzare aree abbandonate o degradate, con l’obiettivo di riqualificare l’ambiente e migliorare la qualità della vita dei residenti. Le iniziative sono state avviate da enti pubblici e privati, concentrandosi su diversi quartieri della città.

La rigenerazione urbana come processo culturale capace di trasformare gli spazi, rafforzare le comunità e generare nuove economie locali. È questo il tema al centro del convegno ‘Rigenerare con la cultura: pratiche e alleanze tra territori’, promosso da INU Toscana (Istituto Nazionale di Urbanistica) con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Siena, in programma sabato 21 marzo, dalle 10 alle 13, al Teatro del Popolo di Colle. I lavori si apriranno alle ore 9.45 con i saluti istituzionali del sindaco di Colle, Piero Pii; dell’assessore al welfare culturale, Daniele Tozzi; dell’assessora al turismo e commercio, Carlotta Lettieri e dell’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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