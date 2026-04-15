Ex agente di polizia scippato in pieno giorno | Mi hanno chiesto dov’era la stazione poi le mani al collo

Un ex agente di polizia è stato vittima di uno scippo in pieno giorno a Bergamo. Secondo la sua testimonianza, un uomo si è avvicinato chiedendo dove si trovasse la stazione, poi ha afferrato le sue mani e gliele ha portate al collo. L’episodio si è svolto in pochi secondi, evidenziando come anche richieste di informazioni apparentemente innocue possano degenerare in aggressioni.

Bergamo. Pochi secondi, e una banale richiesta di informazioni può trasformarsi in aggressione. Succede sempre più spesso, anche in pieno giorno. L.M.V., ex agente della polizia locale in pensione, mercoledì scorso stava camminando in via San Giovanni Bosco, nel quartiere Malpensata, quando è stato avvicinato da due ragazzi. “Mi hanno chiesto dov’era la stazione dei treni. Ho risposto che dovevano tornare indietro e andare verso il ponte ferroviario”. Quella che sembrava una richiesta innocua, si rivela una mossa studiata. “Uno dei due si è avvicinato un po’ troppo, mi fissava”. Anche l’altro intanto si stava avvicinando, e in pochi secondi la situazione è precipitata: “Mi sono trovato con una mano al collo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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