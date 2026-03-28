Blitz all’alba per Ilaria Salis il racconto della perquisizione | Polizia in camera per un’ora mi hanno chiesto se andavo al corteo

All’alba, le forze dell’ordine hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di Ilaria Salis, durata circa un’ora. Durante l’intervento, gli agenti hanno chiesto alla donna se avrebbe partecipato a un corteo, senza fare menzione di altri dettagli. Nonostante il suo ruolo di europarlamentare e l’immunità riconosciuta dal parlamento europeo, le autorità hanno proceduto con questa operazione.

Non è bastato il tesserino da europarlamentare, né l’immunità confermata dal voto di Strasburgo lo scorso ottobre. Per Ilaria Salis, il risveglio a Roma nel giorno della manifestazione nazionale è stato piuttosto traumatico. Sabato 28 marzo, ore 7:30, la polizia bussa direttamente alla porta della sua stanza d’albergo. Niente telefonata dalla reception, niente avviso preventivo. Solo «accertamenti», dicono gli agenti. Ma per l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, il nesso con il corteo previsto nella Capitale è fin troppo esplicito. Il racconto di Ilaria Salis. Intervistata dal Corriere della Sera, Salis si dice «provata e sconcertata» per un controllo durato oltre un’ora all’interno della sua camera. 🔗 Leggi su Open.online

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