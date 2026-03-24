Un ex chitarrista di una band britannica di origini bengalesi ha riferito di essere stato aggredito verbalmente e fisicamente in strada. Secondo la sua testimonianza, gli sono stati rivolti insulti razzisti, tra cui riferimenti a origini arabe e alla pelle nera, prima di essere colpito alla testa e riportare un grave trauma cranico. La vicenda è stata portata all’attenzione delle autorità.

Boyan Chowdhury, ex chitarrista degli Zutons e originario del Bangladesh. ha denunciato di essere stato vittima di un attacco razzista che gli ha causato una enorme ferita alla testa. L’aggressione, stando a quanto raccontato dal musicista, è avvenuta nella zona di Wavertree, a Liverpool. “Sono stato vittima di un attacco razzista da parte di una banda di ragazzi. – ha spiegato – Mi hanno chiamato PAKI, SABBIA NEGRA e SPORCO ARABO. Poi uno mi è corso addosso di lato con un pezzo di legno lungo due piedi. Se non mi fossi girato credo che in questo momento sarei stato colpito alla nuca e morto”. Poi ha rivelato: “Mi ha fatto passare davanti e come potete vedere mi ha spaccato la testa fino al cranio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Hanno urlato ‘paki, sabbia negra e sporco arabo’. Mi hanno colpito in pieno e aperto la testa fino al cranio”: Boyan Chowdhury, ex chitarrista degli Zutons, si sfoga

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