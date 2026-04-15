Il servizio di abbonamento per il gaming ha subito una significativa trasformazione, partendo dalla sua introduzione originaria sulla console di terza generazione. Recentemente, sono stati annunciati nuovi piani che modificano l’offerta e le modalità di accesso al catalogo. Questa evoluzione riguarda l’intera piattaforma, con cambiamenti che coinvolgono sia le funzioni che i contenuti disponibili per gli utenti.

Il dei servizi digitali per il gaming sta vivendo una fase di profonda trasformazione strutturale, partendo dalle fondamenta gettate originariamente con PlayStation Plus su PS3. Il servizio, che permette ai possessori di console Sony di fruire delle funzionalità online, di ricevere titoli mensili scaricabili e di beneficiare di sconti dedicati, ha subito una radicale riorganizzazione nel giugno 2022 attraverso l’unione con PS Now. Questa evoluzione ha introdotto tre distinti livelli di abbonamento: Essential, Extra e Premium, ognuno con la propria proposta economica e i propri vantaggi. L’evoluzione del catalogo e la gestione delle offerte per l’utente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Evoluzione PlayStation Plus: come i nuovi piani sbloccano il passato

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