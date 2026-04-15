Nel tardo pomeriggio di oggi, un evento di destra si è svolto in viale Pavia, attirando l’attenzione di diversi cittadini. Contestualmente, un gruppo di antifascisti si è mobilitato per manifestare contro la presenza di queste forze, con slogan come “Fuori razzisti e fascisti dalla nostra città”. La polizia ha presidiato l’area per garantire l’ordine pubblico e monitorare eventuali situazioni di tensione.

"Fuori razzisti e fascisti dalla nostra città". È la linea tracciata dal Coordinamento 25 Aprile (nella foto) e da diverse realtà lodigiane che nelle ultime ore si sono mobilitate per contestare l’evento dedicato alla presentazione della proposta di legge sulla " remigrazione " previsto per oggi in città. Inizialmente la serata era stata organizzata, dalle 21 nella Sala Cantina di Palazzo Vistarini. E il Coordinamento 25 Aprile aveva promosso, in piazza della Vittoria e dalle 20.30 (a pochi metri di distanza quindi e mezz’ora prima), un presidio "rumoroso" chiamando a raccolta cittadini e associazioni. "Nel giro di dieci giorni, sono già tre gli eventi nel Lodigiano organizzati dall’ estrema destra " avevano sottolineato gli antifascisti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Evento di destra in viale Pavia. Gli antifascisti si mobilitano

Francia, difende attiviste di destra: 23enne pestato a morte dagli antifascistidi Francesco Giubilei – In Europa nel 2026 l’antifascismo può arrivare a uccidere.

La violenza degli antifascisti: 23enne pestato a morte per aver difeso le attiviste di destraA Lione un 23enne in morte cerebrale dopo il brutale pestaggio dei collettivi a Lione.