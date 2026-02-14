Francia difende attiviste di destra | 23enne pestato a morte dagli antifascisti

Una ragazza di 23 anni è stata uccisa a calci e pugni durante una rissa in Francia, dopo che aveva difeso alcune attiviste di destra. La violenza è scoppiata nei pressi di un evento politico, e tra gli aggressori ci sarebbe anche un collaboratore del deputato di La France insoumise, coinvolto in un gruppo antifascista. Un testimone ha riferito di aver visto i giovani colpire la vittima senza pietà, mentre un altro ha segnalato la presenza di un uomo con un cappotto nero che si è subito allontanato.

di Francesco Giubilei – In Europa nel 2026 l'antifascismo può arrivare a uccidere. È quanto accaduto a Lione dove un giovane di 23 anni di nome Quentin ha ricevuto questa mattina l'estrema unzione ed è in coma farmacologico in stato di morte cerebrale dopo essere stato picchiato giovedì sera da un gruppo di antifascisti. Tutto è iniziato con una conferenza organizzata da Rima Hassan, eurodeputata di La France Insoumise, il partito di Mélenchon, presso Sciense Po a Lione. Fuori dall'evento si è svolta una protesta pacifica del collettivo femminista identitario Némèsis presieduto da Alice Cordier con uno striscione con lo slogan "Fuori gli islamo-sinistrorsi dalle nostre università".