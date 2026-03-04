Eventi a Napoli appuntamenti da non perdere da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo 2026, a Napoli e in Campania si svolgono numerosi eventi, tra visite guidate, spettacoli, mostre, rappresentazioni teatrali, aperture di musei, concerti e le anteprime cinematografiche. Sempre più persone partecipano alle iniziative programmate, che spaziano tra cultura, arte e intrattenimento, offrendo un ricco calendario di appuntamenti per il fine settimana.

Ad accogliere la prima edizione del goloso evento che promuove tipicità ed eccellenze, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, sarà Corso Vittorio Emanuele. Un'occasione per vivere al meglio un lungo fine settimana che culminerà con le celebrazioni della Giornata Internazionale della donna e farà da apripista alle compere in vista delle festività pasquali. Ingresso gratuito. The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua, l'evento primaverile pensato per famiglie e bambini che aprirà le porte dal 6 marzo al 6 aprile 2026 negli spazi della Mostra d'Oltremare.