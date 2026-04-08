Domani prenderanno il via i quarti di finale di Europa League, con un solo club italiano ancora in corsa, il Bologna, allenato da Vincenzo Italiano. La squadra emiliana ha superato gli ottavi eliminando la Roma di Gasperini. Gli incontri si svolgeranno in diversi stadi europei e saranno trasmessi su vari canali televisivi e piattaforme streaming, con orari fissati per ogni partita.

Roma, 8 aprile 2026 – Ci siamo: domani inizieranno i quarti di finale di Europa League. Una sola italiana in gara, il Bologna di Vincenzo Italiano, che agli ottavi ha eliminato la Roma di Gasperini. Per i felsinei un altro scontro difficilissimo contro l'Aston Villa, una delle principali candidate alla vittoria finale. Il primo atto si svolgerà al Dall'Ara, con il fischio d'inizio in programma per le 21. Allo stesso orario si giocheranno anche altri due match: Friburgo – Celta Vigo e Porto – Nottingham Forest. Oggi alle 18:45, invece, andrà in scena Braga – Betis, la prima partita del quadro dei quarti di finale. Tra le otto squadre rimaste... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le partite di Europa League in tv: guida completa all'andata dei quarti. Orari e dove vederle

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Milan, frenata pesante: da corsa la titolo a ritmo da Europa League #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Dopo le notti di Champions, tocca a Europa League e Conference! In corsa ci sono le ultime due italiane , pronte a incrociare squadre di Premier League. Il Bologna, dopo l’1-0 subito a Birmingham nella League Phase, cerca riscatto contro l’Aston Villa: il - facebook.com facebook