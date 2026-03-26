La Commissione europea ha annunciato che quattro piattaforme di contenuti per adulti sono state trovate inadempienti alla legge sui servizi digitali, poiché non hanno adottato misure adeguate per impedire ai minori di accedere a materiale pornografico. La verifica riguarda i siti Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos, che rischiano sanzioni finanziarie secondo le norme europee.

La Commissione europea ha stabilito, in via preliminare, che i siti per adulti Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos violano la legge sui servizi digitali (Dsa) per “non aver protetto i minori” dall’esposizione a contenuti pornografici. Se le violazioni venissero confermate, le quattro piattaforme rischierebbero sanzioni pecuniarie proporzionate all’infrazione fino al 6% del fatturato annuo globale. “Le piattaforme online hanno una responsabilità – ha dichiarato la vicepresidente della Commissione europea Henna Virkkunen -. Oggi compiamo un’ulteriore azione per dare attuazione al Dsa, garantendo che i bambini siano adeguatamente protetti online, come è loro diritto”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Verifica dell’età, UE pronta a multare quattro giganti del porno

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