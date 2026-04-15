Per l’estate 2026, cinque rotte ferroviarie notturne riprenderanno a operare in Europa, consentendo ai viaggiatori di attraversare il continente durante il sonno. Questi treni offrono un’opzione più sostenibile rispetto ai voli e permettono di ottimizzare i tempi di viaggio e i costi legati all’alloggio. La ripresa di questi itinerari rappresenta un ritorno alle tratte storiche che collegano diverse grandi città europee.

L’estate 2026 vedrà il rilancio di cinque itinerari ferroviari notturni che permetteranno di attraversare l’Europa mentre si riposa, offrendo un’alternativa sostenibile ai voli aerei e una gestione più efficiente del tempo e dei costi alberghieri. Questa tendenza europea, che punta sulla scoperta di paesaggi in movimento, tocca nodi strategici come Milano, collegando la città alla Sicilia attraverso percorsi che includono il passaggio del treno sul traghetto nello Stretto di Messina. La riconnessione tra i grandi poli europei e il fascino della lentezza. Il del trasporto continentale si sta trasformando grazie a una nuova sensibilità verso il viaggio esperienziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa 2026: tornano i 5 treni notturni per viaggiare nel sogno

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