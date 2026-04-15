Eurolega donne | la Reyer è viva fino all’ultimo ma Girona domina sotto canestro e passa in semifinale

Nella partita di Eurolega donne a Saragozza, la Reyer ha lottato fino all'ultimo secondo contro Girona, ma alla fine ha perso 70-64. La squadra italiana, al primo confronto nella fase finale, ha mantenuto il passo per buona parte dell'incontro, mentre Girona ha prevalso sotto canestro, conquistando così la semifinale. La gara si è svolta in un clima di grande tensione e intensità, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo.

Venezia non era a Saragozza solo per onorare la storica qualificazione alle Final 6 di Eurolega. Le giocatrici lo avevano detto a parole, e lo hanno dimostrato in campo, lasciando tutto quello che avevano. Vince Girona 70-64, ma in tanti momenti è sembrato che mancasse un soffio per girare la partita che valeva la semifinale. Le spagnole provano a scappare, una, due, tre quattro, cinque volte, arrivano più volte fino al +13, ma la Reyer rientra, ogni volta, testarda, fino ad avere la palla del -2 a 16" dalla fine. Venezia ha carattere, coraggio, ma persino la difesa instancabile delle orogranata, il punto di forza, alla fine è sfiancata dai rimbalzi in attacco (15).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega donne: la Reyer è viva fino all’ultimo, ma Girona domina sotto canestro e passa in semifinale Notizie correlate Leggi anche: Basket femminile: Reyer Venezia, è caccia alla storia contro Girona. Obiettivo semifinale di Eurolega Leggi anche: LIVE Venezia-Girona 64-70, Eurolega basket femminile 2026 in DIRETTA: vana rimonta Reyer, spagnole in semifinale Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Preview ELW: Storica Final Six per l’Umana Reyer, ai quarti c’è lo Spar Girona!; Eurolega donne, Venezia debutta alla Final 6 contro Girona: in palio la semifinale; Calendario Final Six Eurolega basket femminile 2026: orari, tv, programma, streaming; Eurolega donne: Reyer-Girona oggi si giocano la loro prima semifinale. Venezia eliminata dall'Eurolega: la rimonta Reyer non basta contro GironaIl 15 aprile, nella cornice della Principe Felipe Arena di Saragozza, lo Spar Girona ha conquistato l'accesso alle semifinali della Final Six di Eurolega femminile. La squadra spagnola ha superato l' ... it.blastingnews.com Basket femminile, Venezia saluta le Final Six di Eurolega. Reyer sconfitta ai quarti da GironaSi ferma subito il cammino della Reyer Venezia nelle Final Six di Eurolega. La squadra di Andrea Mazzon è stata sconfitta nei quarti di finale dallo Spar ... oasport.it DIRETTA LIVE - Reyer Venezia in cerca di gloria, cominciano le Final Six di Eurolega e l'Umana vuole battere Girona per arpionare la semifinale x.com DIRETTA LIVE - Reyer Venezia in cerca di gloria, cominciano le Final Six di Eurolega e l'Umana vuole battere Girona per arpionare la semifinale facebook