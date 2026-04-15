EuroLeague | ok al format da 20 squadre frenata alla riforma

Il vertice dell’EuroLeague ha deciso di mantenere invariato il formato per la prossima stagione, confermando la partecipazione di venti squadre e un calendario di 38 partite durante la regular season. La proposta di modificare il sistema è stata temporaneamente respinta, mantenendo così la struttura attuale senza apportare cambiamenti significativi. La decisione riguarda la stagione 2026-27 e si è concentrata sulla stabilità del campionato europeo di basket.

Il vertice dell’EuroLeague ha sancito la stabilità del sistema cestistico europeo, confermando per la stagione 2026-27 il modello composto da 20 squadre e un calendario di 38 incontri di regular season. La decisione, presa dal Board della competizione, stabilisce un perimetro chiaro che rallenta le spinte verso nuovi equilibri internazionali e influenza direttamente le strategie dei club continentali, inclusi i progetti legati al basket lombardo. La scelta della continuità e l’impatto sulle dinamiche europee. Con la ratifica del format attuale, la massima lega continentale ha scelto di non assecondare le richieste di una riforma radicale che prevedeva la creazione di due gironi separati da 10 squadre ciascuno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - EuroLeague: ok al format da 20 squadre, frenata alla riforma Sedi alternative per le squadre israeliane e di Dubai nelle partite casalinghe di EuroLeagueUn aggiornamento logistico orientato alla continuità delle competizioni europee ha definito nuove sedi per le gare estere, con particolare attenzione... L’Eurolega non si tocca. Format a 20 confermatoIl panorama del basket europeo prende forma, il progetto RedBird-Varese rischia di restare al palo, nonostante la comparsata di Giorgio Furlani a... Argomenti più discussi: Euroleague: Ufficiale la conferma del format, in corso un 'dialogo aperto e costruttivo con la NBA'; Tesla gets first European green light for supervised autonomous driving in the Netherlands; EuroLeague Confirms Format, Explores Strategic Partnership With NBA. È tempo di Final Six di EuroLeague Women Oggi alle 17:30 l’esordio della Reyer Venezia ai Quarti di Finale contro Girona (diretta su RaiPlay): in bocca al lupo, ragazze! #Italbasket - facebook.com facebook Vigilia delle Final Six di EuroLeague Women con la @REYER1872 che sfiderà Girona domani Tempo di Media Day a Saragozza: nell'occasione abbiamo chiesto a Lorela Cubaj le sue impressioni a poco più di 24 ore dal match #LBFLIVE x.com