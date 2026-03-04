Sedi alternative per le squadre israeliane e di Dubai nelle partite casalinghe di EuroLeague

Per le prossime partite casalinghe delle squadre israeliane e di Dubai in EuroLeague, sono state stabilite sedi alternative. Questa decisione fa parte di un aggiornamento logistico volto a garantire la regolare prosecuzione delle competizioni europee. Le nuove sedi sono state individuate per permettere alle squadre di disputare le partite senza interruzioni. La scelta interessa specificamente le gare estere di queste formazioni.

Un aggiornamento logistico orientato alla continuità delle competizioni europee ha definito nuove sedi per le gare estere, con particolare attenzione alle esigenze operative delle squadre israeliane e agli eventi ospitati a Dubai. Le modifiche riguardano la Regular Season 2025-26 e le gare interne di BKT EuroCup, introducendo sedi alternative coordinate con la gestione della stagione e con l’obiettivo di garantire condizioni competitive adeguate. Maccabi giocherà a Belgrado, presso Aleksandar Nikolic Hall, per la Regular Season 2025-26 e per le gare interne di BKT EuroCup. Hapoel Jerusalem disputerà le partite interne nella stessa città, a Belgrado, presso Ranko Zeravica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Basket, l’Eurolega sospende tre partite con protagoniste Dubai e le squadre israelianeIl conflitto in Medio Oriente comincia ad avere delle ripercussioni anche sullo svolgimento delle competizioni sportive, portando alla cancellazione...

La Lazio sarà il primo club in Italia a trasmettere tutte le partite casalinghe del proprio settore giovanileDa gennaio 2026 la società di Claudio Lotito renderà visibili sui suoi canali tutti gli incontri in casa dall'Under 18 all'Under 14 maschili.

