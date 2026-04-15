Eurochocolate Comune e commerciati del centro | partita a tre per le date Guarducci | Anticipare? Impossibile

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, è stato respinto l’ordine del giorno presentato da un consigliere di opposizione che chiedeva un sostegno istituzionale a Eurochocolate, alla Città del Cioccolato già inaugurata presso l’Ex Mercato Coperto e alla valorizzazione del centro storico come polo culturale. La questione riguarda anche le date dell’evento, con il sindaco che ha dichiarato l’impossibilità di anticiparle. La decisione ha coinvolto anche i commercianti del centro e l’amministrazione comunale.

La bocciatura, nell'ultimo consiglio comunale, dell'ordine del giorno di Chiara Calzoni (Perugia Civica) “Sostegno istituzionale a Eurochocolate, alla Città del Cioccolato già inaugurata presso l’Ex Mercato Coperto e alla piena valorizzazione del centro storico come polo di attrazione culturale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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